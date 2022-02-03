Годовая инфляция в Турции в январе достигла 48,69% впервые за 10 лет

16:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Инфляция в Турции в годовом исчислении в январе 2022 года составила 48,69%, сообщил в четверг Турецкий статистический институт (TUIK).

Инфляция в месячном исчислении составила 11,1%.

По данным ряда местных СМИ, этот показатель является рекордным с 2002 года.