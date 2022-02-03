Годовая инфляция в Турции в январе достигла 48,69% впервые за 10 лет
16:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Инфляция в Турции в годовом исчислении в январе 2022 года составила 48,69%, сообщил в четверг Турецкий статистический институт (TUIK).
Инфляция в месячном исчислении составила 11,1%.
По данным ряда местных СМИ, этот показатель является рекордным с 2002 года.
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