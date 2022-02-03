РФ аннулирует аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле" - МИД
17:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Министерство иностранных дел России объявило первый этап ответных мер Москвы в связи с решением немецкого медиарегулятора в отношении RT DE. В частности, аннулируется аккредитация всех сотрудников российского бюро германской телерадиокомпании "Дойче Велле".
"[В первый этап ответных мер входит] аннулирование аккредитации всех сотрудников российского бюро "Дойче Велле", - говорится в распространенном в четверг сообщении МИД РФ.
Москва также инициирует процедуру рассмотрения компетентными органами РФ вопроса о признании иностранным СМИ-иноагентом немецкой телерадиокомпании "Дойче Велле", сообщили в четверг в МИД РФ.
По данным дипведомства, это произойдет в рамках первого этапа "ответных мер на недружественные действия ФРГ" по ограничению работы телеканала RT DE.
"[В рамках мер, предусмотренных Москвой, входит] инициирование компетентными органами Российской Федерации процедуры рассмотрения вопроса о признании "Дойче Велле" иностранным средством массовой информации, выполняющим функции иностранного агента", - сообщили в министерстве.
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