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НОВОСТИ

Иран вел кампанию дезинформации в Израиле от имени еврея из РФ - СМИ

17:52 03.02.2022

BBC публикует результаты расследования, проведенного израильской компанией FakeReporter и посвященного попытке иранских властей оказать влияние на общественное мнение в Израиле.

Согласно публикации, для этого в социальных сетях была создана сеть, целевой аудиторией которой были представители национально-религиозного и ультраортодоксального секторов. Те, кто ее задействовали, выдавали себя за израильских правых экстремистов.

Группа начала работу в мае 2021 года, после того, как операция ЦАХАЛа в секторе Газы привела к арабским беспорядкам в Израиле. Группа создала сообщество "Адук", что можно перевести с иврита как "ревнитель веры". Его модератор называл себя Ариэлем Леви и использовал фото Реувена Нестерова - религиозного еврея из России, умершего несколько лет назад.

Целью группы было разжечь ненависть к арабам - BBC определяет это как "религиозную войну", скомпрометировать правительство, возглавляемое Нафтали Беннетом, и подорвать доврие к полиции. Иранцев отличало как хорошее владение ивритом, так и доскональное знание израильских политических реалий.  Newsru.co.il

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