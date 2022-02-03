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DW: Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению...

18:30 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская медиакомпания «Дойче велле» (Deutsche Welle, DW) намерена сделать юридические шаги для того, чтобы оспорить меры российских властей, принятые против нее. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора DW Петера Лимбурга.

«Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению и представляют собой чрезмерную реакцию. С нами играют так, как поступают со средствами массовой информации только в автократиях», — считает Лимбург. «Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции правительства России и сделаем юридические шаги для того, чтобы оспорить объявленные меры», — добавил он.

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