DW: Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению...
18:30 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению и представляют собой чрезмерную реакцию. С нами играют так, как поступают со средствами массовой информации только в автократиях», — считает Лимбург. «Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции правительства России и сделаем юридические шаги для того, чтобы оспорить объявленные меры», — добавил он.
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