DW: Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению...

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Германская медиакомпания «Дойче велле» (Deutsche Welle, DW) намерена сделать юридические шаги для того, чтобы оспорить меры российских властей, принятые против нее. Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении генерального директора DW Петера Лимбурга.

«Меры, принятые российскими властями, не поддаются объяснению и представляют собой чрезмерную реакцию. С нами играют так, как поступают со средствами массовой информации только в автократиях», — считает Лимбург. «Мы официально протестуем против этой абсурдной реакции правительства России и сделаем юридические шаги для того, чтобы оспорить объявленные меры», — добавил он.