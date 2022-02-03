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Путин: Никаких локдаунов не намечается

18:50 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Правительство не планирует вводить новые ограничения из-за ситуации с коронавирусом, речи о локдауне тем более не идет. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с членами общероссийской общественной организации «Деловая Россия».

«Вчера вечером только, довольно поздно, обсуждали эту тему с председателем правительства, расстались с ним довольно поздно, где-то уже, наверное, во втором часу ночи. Долго беседовали, в том числе и по этому вопросу. Нет у правительства таких планов — вводить какие-то дополнительные ограничения», — указал глава государства.

«Никаких локдаунов не намечается», — подчеркнул он.

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