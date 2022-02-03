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Глава СПЧ призвал сделать ПЦР-тесты бесплатными

19:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Совета при президенте по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев призвал сделать тесты на коронавирус в России предельно дешевыми или бесплатными, а также установить единые тарифы на их проведение.

"Мы приветствуем инициативу генпрокурора РФ Игоря Краснова проверить обоснованность расценок на проведение ПЦР-тестов на коронавирус в лабораториях и частных клиниках, а также цен на тест-системы в аптеках. При этом напомню, что наша позиция заключается в том, чтобы сделать ПЦР-тесты и тестирование на антитела бесплатными или предельно дешевыми", - сказал Фадеев, его слова приводятся на сайте СПЧ в четверг. Глава Совета призвал, чтобы государство установило единые цены на эти услуги.

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