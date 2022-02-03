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СМИ назвали дату визита канцлера ФРГ Олафа Шольца в Россию

19:05 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Канцлер Германии Олаф Шольц нанесет визит в Россию 15 февраля, до этого посетит Вашингтон и Киев. Об этом сообщила в четверг газета «Зюддойче цайтунг».

По информации ее источников, основной целью поездок станет снижение напряженности вокруг Украины. Как пишет газета, запрет на вещание в России медиакомпании «Дойче велле» омрачит визит Шольца в Москву. Канцлер намерен активизировать дипломатические усилия в ситуации вокруг Украины, отметило издание. По информации «Зюддойче цайтунг», во вторник, 8 февраля, Шольц проведет переговоры в Берлине с президентами Франции и Польши Эмманюэлем Макроном и Анджеем Дудой в рамках так называемого Веймарского треугольника. Они будут посвящены главным образом урегулированию конфликта на Украине.

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