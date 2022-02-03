Сотрудникам российского бюро DW работать в РФ журналистами не запрещено - Пушков

19:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Российские меры в отношении телерадиокомпании «Дойче велле», принятые в ответ на запрет вещания RT DE в Германии на немецком языке, не предполагают запрет для сотрудников ее российского бюро работать журналистами на территории РФ. Об этом сообщил ТАСС в четверг председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со СМИ Алексей Пушков.

«Речь идет только о функционировании бюро и, соответственно, всех тех, кто в нем занят, то есть они лишаются аккредитации. Но это не значит, что эти люди лишаются возможности заниматься журналистской деятельностью. Насколько я могу понять, в объявленных МИД РФ мерах не идет речи о запрете на профессию [для сотрудников российского бюро „Дойче велле“], вообще мы такого не практикуем», — сказал Пушков, отвечая на вопрос ТАСС, смогут ли сотрудники российского бюро «Дойче велле» работать в других СМИ на территории РФ.