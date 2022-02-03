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НОВОСТИ

В Подмосковье в I квартале будет газифицировано почти 300 населенных пунктов

20:15 03.02.2022

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Фото пресс-службы губернатора
Московской области
В I квартале 2022 года голубое топливо придет еще почти в 300 населенных пунктов Московской области, которые газифицируют по президентской программе. Об этом сказал гендиректор «Мособлгаза» Игорь Баранов на брифинге в Дмитровском городском округе.

«Этот городской округ – один из самых востребованных в Московской области по президентской программе. По поручению губернатора здесь установлен офис социальной газификации, который успешно работает и принимает заявки, – сказал гендиректор «Мособлгаза». – Из 295 населенных пунктов, которые мы газифицируем в I квартале, 30 – в городском округе Дмитров. У нас есть четкий план по каждой территории».

Следить за ходом социальной газификации можно на сайте «Мособлгаза». Игорь Баранов подчеркнул, что информированию граждан уделяется повышенное внимание: «По поручению губернатора мы еженедельно доводим план работ до муниципалитетов, жителей. Публикуем его в соцсетях и в СМИ. Важно, чтобы в каждом населенном пункте было четкое представление – когда мы начинаем там работы и когда завершаем».

Важный вопрос – подготовка домовладений к подключению к газу. Некоторые из них не соответствуют требованиям безопасности.

«Мы будем пускать газ только в помещения, которые по нормативам позволяют это сделать. Мы должны быть уверены, что с газом там можно обращаться безопасно, – сказал глава «Мособлгаза». – Андрей Юрьевич Воробьёв дал четко понять: несмотря на то, что подготовка помещения к приему газа по закону это обязанность жителя, мы не должны оставлять человека наедине с проблемой. Необходимо ему помочь. На этой неделе начинаем раздавать брошюры, рассылать их по электронной почте, распространять информацию через СМИ – постараемся рассказать основные требования к помещению».

Игорь Баранов добавил, что также по поручению губернатора будет проведена работа по наведению порядка в ценообразовании: «Это касается общестроительных работ по проведению дымохода, вентиляционных каналов, монтажу контура заземления. Будут рекомендованы предельные цены, по которым и житель будет понимать, что сколько стоит, и организации, которые работают на этом рынке».

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