Неизвестно, может ли иммунитет от "омикрона" защитить от "дельты" - Попова
22:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
«Это крайне интересный вопрос (будет ли иммунитет после омикрон-штамма защищать от дельта-штамма — прим. ТАСС), и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».
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