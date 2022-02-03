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НОВОСТИ

Неизвестно, может ли иммунитет от "омикрона" защитить от "дельты" - Попова

22:00 03.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Однозначного ответа на вопрос, будет ли иммунитет после перенесенного штамма «омикрон» защищать от дельта-штамма, пока нет, сообщила в четверг руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

«Это крайне интересный вопрос (будет ли иммунитет после омикрон-штамма защищать от дельта-штамма — прим. ТАСС), и им сейчас озадачены ученые во всем мире и ученые в РФ. Пока однозначного ответа на такой вопрос нет. Мы очень надеемся, что да, он будет защищать, но сегодня ученые занимаются изучением этого вопроса», — сказала она в интервью Наиле Аскер-заде в программе «Вести» на телеканале «Россия-1».

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