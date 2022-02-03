Путин и Макрон снова провели телефонные переговоры по вопросам безопасности
23:24 03.02.2022 Источник: НГ-Online
По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.
Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации.
Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.
Владимир Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями. Условлено о дальнейших личных контакта, - говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.
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