Путин и Макрон снова провели телефонные переговоры по вопросам безопасности

23:24 Источник: НГ-Online

По инициативе французской стороны состоялся телефонный разговор Владимира Путина с Президентом Французской Республики Эммануэлем Макроном.

Продолжен предметный диалог по ситуации вокруг Украины и вопросам, связанным с российской инициативой о выработке долгосрочных правовых гарантий безопасности Российской Федерации.

Лидеры обменялись оценками текущего положения дел, в том числе с учётом недавних контактов с рядом международных партнёров, а также в контексте председательства Франции в Совете Европейского союза.

Владимир Путин вновь привлёк внимание к провокационным заявлениям и действиям киевского руководства, идущим вразрез с минскими договорённостями. Условлено о дальнейших личных контакта, - говорится в сообщении на официальном сайте президента РФ.