Слова Нуланд об организации РФ утечки в СМИ документа США вызывают недоумение - посольство

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету "Паис" конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва, вызывают недоумение. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в пятницу на его странице в "Фейсбуке".

"Утверждения Нуланд о том, что Москва организовала "утечку" в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности, вызывают недоумение", - подчеркнули российские дипломаты, комментируя заявление заместителя госсекретаря в интервью ТАСС.

"Вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности", - добавили в посольстве.