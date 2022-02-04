0
0
155
НОВОСТИ

Слова Нуланд об организации РФ утечки в СМИ документа США вызывают недоумение - посольство

09:00 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в испанскую газету "Паис" конфиденциального документа США с предложениями России по безопасности несет Москва, вызывают недоумение. Об этом говорится в комментарии посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в пятницу на его странице в "Фейсбуке".

"Утверждения Нуланд о том, что Москва организовала "утечку" в СМИ письменных ответов США и НАТО на российские инициативы по гарантиям безопасности, вызывают недоумение", - подчеркнули российские дипломаты, комментируя заявление заместителя госсекретаря в интервью ТАСС.

"Вместо того, чтобы фокусироваться на сути российских озабоченностей, американская сторона занимается конспирологией. Призываем Вашингтон отказаться от пропаганды и заняться серьезной работой по укреплению европейской безопасности", - добавили в посольстве.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

10:05 04.02.2022
Турции ратифицировала декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном
0
18
10:00 04.02.2022
Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель
0
34
09:32 04.02.2022
США ввели санкции против граждан Белоруссии за деятельность "против диссидентов" - Блинкен
0
104
09:20 04.02.2022
В посольстве РФ не удивились появлению в США сценария "вторжения" России на Украину
0
113
09:05 04.02.2022
В Бундестаге заявили, что требования Киева в адрес ФРГ становятся все более истеричными
0
159
23:24 03.02.2022
Путин и Макрон снова провели телефонные переговоры по вопросам безопасности
0
610
23:19 03.02.2022
Госдеп грозит Китаю "набором инструментов", если компании в КНР будут игнорировать санкции против РФ
0
878
22:35 03.02.2022
Новый штамм ВИЧ обнаружен в Нидерландах
0
841
22:28 03.02.2022
Президенты России и Аргентины обсудили вакцинацию от COVID-19
0
662
22:15 03.02.2022
Песков прокомментировал сообщение из США о попытке РФ "сфабриковать" предлог для вторжения в Украину
0
656

Возврат к списку