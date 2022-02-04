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В Бундестаге заявили, что требования Киева в адрес ФРГ становятся все более истеричными

09:05 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Требования Киева по отношению к Германии, в частности настойчивые призывы Украины отказаться от "Северного потока - 2" и поставлять ей оружие, становятся все более истеричными. Такое мнение выразил в пятницу корр. ТАСС депутат Бундестага, член парламентского комитета по защите климата и энергетики от фракции "Альтернатива для Германии" Штеффен Котре.

"Содержание и тон требований украинской стороны, к сожалению, становятся все более истеричными. Буквально недавно посол Украины в ФРГ провел совершенно несоразмерные исторические параллели", - указал Котре. "Мы должны снова вернуться к спокойному и деловому диалогу. Украину нельзя больше поддерживать в одностороннем порядке, если она не выполняет свою часть минских договоренностей", - считает депутат. Он призвал учитывать взаимные интересы.

"Поставки вооружений Украине были бы фатальным политическим сигналом. Они лишь еще больше обострили бы ситуацию", - сказал Котре. "К тому же даже с нашим оружием Украина не смогла бы защититься от гипотетического нападения России", - добавил он.

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