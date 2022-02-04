В посольстве РФ не удивились появлению в США сценария "вторжения" России на Украину

09:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Представленный в США сценарий якобы ведущейся Россией подготовки операции против Украины не вызывает удивления. Об этом говорится в заявлении посольства РФ в Вашингтоне, опубликованном в четверг в Facebook.

"Не удивлены появлению нового "креативного" сценария, озвученного пресс-секретарями Госдепартамента и Пентагона 3 февраля, о якобы ведущейся Россией подготовке операции против Украины под "чужим флагом". Это свойственно США", - подчеркнули в российской дипломатической миссии.

"Международное сообщество помнит, на основе каких подлогов американцы осуществляли военные интервенции по всему миру, включая всем известную пробирку [бывшего госсекретаря США] Колина Пауэлла (1937-2021 - прим. ТАСС)", - отметили в посольстве.

В четверг ряд американских СМИ со ссылками на источники в администрации США распространил утверждение, что Россия подготовила видео с нападением украинских сил на мирных жителей на территории РФ или Донбасса, чтобы создать предлог для вторжения на Украину. Эту информацию позднее подтвердили Пентагон и Госдепартамент. При этом представитель американского внешнеполитического ведомства отказался предоставить какие-либо доказательства. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в комментарии ТАСС подчеркнул, что материалы о планах "вторжения" России на Украину публикуются в США не в первый раз, но за этим так ничего и не следовало.

В 2002 году администрация США развернула массивную кампанию, пытаясь доказать, что режим президента Ирака Саддама Хусейна занимается разработкой химического и бактериологического оружия. 5 февраля 2003 года Пауэлл, выступая на заседании Совета Безопасности ООН, продемонстрировал пробирку, якобы содержащую споры сибирской язвы. Госсекретарь тогда уверял, что США располагают неопровержимыми доказательствами наличия у Ирака биологического оружия.

Вскоре после этого США и их союзники вторглись в арабскую страну для борьбы с режимом Хусейна. В ходе операции никакого химического или биологического оружия в Ираке обнаружено не было. Впоследствии выяснилось, что доводы Пауэлла были во многом неточными или сфальсифицированными, а колба с инфекцией бутафорской.