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США ввели санкции против граждан Белоруссии за деятельность "против диссидентов" - Блинкен

09:32 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Соединенные Штаты ввели санкции против нескольких граждан Белоруссии за их деятельность за рубежом, "направленную против диссидентов". Об этом говорится в распространенном в четверг заявлении госсекретаря США Энтони Блинкена.

"Госдепартамент вводит визовые ограничения против граждан Белоруссии", - сообщил он. "Сегодняшние меры направлены против ряда граждан Белоруссии за их причастность к серьезной деятельности, направленной против диссидентов, которая осуществлялась вне национальной юрисдикции", - заявил глава американской дипломатии.

"Соединенные Штаты осуждают любую подобную деятельность, в том числе попытки насильно вернуть в страну белорусскую олимпийскую спортсменку Кристину Тимановскую во время летних Олимпийских игр в Токио в прошлом году", - добавил госсекретарь. Имена или какая-либо еще информация о лицах, против которых были введены американские санкции, в документе, распространенном Госдепом, отсутствуют.

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