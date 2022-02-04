Цена российской нефти Urals впервые за семь лет превысила $93 за баррель

10:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Стоимость российской экспортной нефти Urals в Европе на торгах 3 февраля впервые с октября 2014 года превысила $93 за баррель, сообщили ТАСС в международном ценовом агентстве Argus. Urals растет вслед за эталоном Brent, который пробил отметку $91 за баррель впервые за семь лет.

Urals преодолела семилетние максимумы в середине февраля, когда в Средиземноморье (CIF Augusta) Urals поднялась выше $86 за баррель. В четверг, 3 февраля, ее стоимость в этом регионе составила уже $93,19 за баррель. На северо-западе Европы (CIF Rotterdam) стоимость Urals на закрытии достигла $90,46 за баррель.

При этом Urals все еще торгуется с дисконтом к североморскому датированному сорту, индекс которого рассчитывает Argus. Так, 3 февраля дисконт Urals в регионе Средиземноморья составил $0,4 за баррель, на северо-западе Европы - $3,13 за баррель.