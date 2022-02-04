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НОВОСТИ

Турции ратифицировала декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном

10:05 04.02.2022 Источник: Эхо Москвы

Турции ратифицировала Шушинскую декларацию о военном сотрудничестве с Азербайджаном. Она предусматривает совместное сотрудничество стран в случае угрозы или агрессии со стороны третьего государства.

Внесенная ранее на обсуждение в комиссии по иностранным делам за подписью спикера парламента Мустафы Шентопа Шушинская декларация была высоко оценена комиссией по внешним связям и передана для обсуждения в парламенте в качестве исторически важного документа.

За принятие документа проголосовали 266 депутатов.  Эхо Москвы

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