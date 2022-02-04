В Роспотребнадзоре назвали самый распространенный способ заражения детей коронавирусом

10:20 Источник: Радиостанция "Говорит Москва"

В Роспотребнадзоре назвали самый частый способ заражения детей коронавирусом. Это происходит в кругу семьи: вирус передаётся от взрослых.

Как заявила замдиректора по клинико-аналитической работе НИИ эпидемиологии Наталья Пшеничная, наиболее выраженно болеют малыши до двух лет. Их организм бурно реагирует на COVID-19, так как иммунная система ещё не успела познакомиться с сезонными инфекциями.

Эксперт также отметила, что инфекция нередко спускается в бронхиолы — самые нижние отделы бронхов, примыкающие к лёгким. Из-за этого у ребёнка может появиться одышка, кашель, цианоз носогубного треугольника. Говорит Москва