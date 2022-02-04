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НОВОСТИ

Иностранные ученые приезжают поработать в РФ чаще, чем российские за границу - исследование

10:32 04.02.2022 Источник: Коммерсант.ru

Число иностранных ученых и преподавателей, прибывающих работать в Россию, в пять раз превышает количество российских исследователей и профессоров, уезжающих за рубеж. Это следует из исследования НИУ ВШЭ на основе данных от 566 подведомственных Минобрнауки вузов и НИИ.

По мнению авторов исследования, для российских ученых международная мобильность скорее привилегия, а для иностранных — общепринятая практика, которая поощряется на всех этапах научной карьеры.  Коммерсантъ

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