Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Пекине
11:00 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Пекине, куда ранее в пятницу прибыл российский лидер.
Это первый визит президента России в Китай с начала пандемии коронавируса.
Программа пребывания Путина в Пекине рассчитана на один день. После переговоров с китайским лидером, в том числе общения с глазу на глаз за рабочим обедом, Путин будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.
На переговорах планируется обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а также совместного заявления лидеров о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии.
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