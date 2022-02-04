Путин и Си Цзиньпин начали встречу в Пекине

11:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переговоры президента РФ Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина начались в Пекине, куда ранее в пятницу прибыл российский лидер.

Это первый визит президента России в Китай с начала пандемии коронавируса.

Программа пребывания Путина в Пекине рассчитана на один день. После переговоров с китайским лидером, в том числе общения с глазу на глаз за рабочим обедом, Путин будет присутствовать в качестве гостя на церемонии официального открытия XXIV зимних Олимпийских игр.

На переговорах планируется обсудить ключевые вопросы двусторонней, региональной и глобальной повестки дня. По итогам встречи ожидается подписание пакета межправительственных, межведомственных и коммерческих документов, а также совместного заявления лидеров о международных отношениях в новую эпоху и глобальном устойчивом развитии.