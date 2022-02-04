Будет ли запущен "Северный поток - 2", зависит от поведения России - глава Еврокомиссии
11:05 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Запуск газопровода "Северный поток - 2" будет зависеть от действий России. Об этом в пятницу заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен в совместном интервью газетам "Эко" и "Хандельсблатт".
"В этом остром кризисе все будет зависеть от позиции России. <...> РФ оказывает военное давление на Украину и использует газ в качестве рычага воздействия на нас [ЕС]. Поэтому "Северный поток - 2" нельзя исключать из санкционного списка, это совершенно ясно", - отметила глава ЕК.
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