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Более 600 человек понесли ответственность за необоснованное повышение цен на продукты в РФ

11:20 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Более 600 должностных лиц привлекли к ответственности в 2021 году за необоснованное повышение цен на продукты питания. Об этом журналистам сообщили в пятницу в пресс-службе Генпрокуратуры России.

"В 2021 году прокурорами выявлено свыше 1,5 тыс. нарушений законодательства в указанной сфере. Для их устранения внесено более 700 представлений, по которым к дисциплинарной ответственности привлечено 382 лица. К административной ответственности по постановлениям прокуроров привлечено 308 лиц", - отметили в надзорном ведомстве.

В целях недопущения необоснованного увеличения цен на продукты питания в условиях пандемии и самоизоляции отдельных категорий граждан прокуроры объявили почти 2 тыс. предостережений руководителям торговых организаций (в Башкортостане, Карелии, Забайкальском крае, Архангельской, Воронежской, Ивановской, Курганской областях, в Москве и других регионах). В результате прокурорского вмешательства удалось добиться снижения цен на продукты питания.

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