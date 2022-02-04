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Суд приговорил к 12 годам колонии агента военной разведки Украины за шпионаж

11:32 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Суд приговорил к 12 годам колонии строгого режима агента Главного управления разведки Министерства обороны Украины Константина Ширинга, признав его виновным в шпионаже. Об этом ТАСС сообщили в пятницу в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

"Приговор Верховного суда Республики Крым, назначившего 12 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строгого режима агенту Главного управления разведки Министерства обороны Украины, гражданину Украины Ширингу Константину Семеновичу, 1960 г. р., вступил в законную силу. Третьим апелляционным судом общей юрисдикции в удовлетворении апелляционной жалобы, поданной стороной защиты, отказано", - сообщили в ФСБ.

Сотрудники ФСБ задержали Ширинга в Крыму в марте 2020 года за шпионскую деятельность в интересах украинской военной разведки.

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