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В России выявили 168 201 случай заражения коронавирусом за сутки - очередной максимум за пандемию

12:00 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 168 201, до 12 452 765, сообщили в пятницу журналистам в федеральном оперативном штабе по борьбе с новой инфекцией. В относительном выражении прирост числа заболевших составил 1,37%.

Число вылечившихся после заражения коронавирусом в России возросло за сутки на 58 449 против 53 724 днем ранее. Всего зарегистрировали 10 449 181 случай выздоровления. Доля выписанных пациентов, согласно данным штаба, снизилась до уровня 83,9% от общего числа заразившихся.

Число летальных исходов из-за коронавируса в России возросло за сутки на 682, до 334 039. Днем ранее было зарегистрировано 667 летальных исходов.

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