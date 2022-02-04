Отношения РФ и КНР носят беспрецедентный характер - Путин

12:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Отношения России и Китая приобрели беспрецедентный характер, страны поддерживают развитие друг друга. Об этом президент РФ Владимир Путин заявил на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином.

"Что касается двусторонних отношений, то они развиваются поступательно в духе дружбы, стратегического партнерства. Они приобрели, действительно, беспрецедентный характер и являются примером достойных отношений, которые помогают развиваться друг другу и в то же время поддерживают друг друга в развитии", - заявил Путин.