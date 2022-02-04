В Москве выявили 25 019 случаев заражения коронавирусом за сутки

12:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в Москве возросло за сутки на 25 019 против 26 904 днем ранее, до 2 454 591, следует из данных, опубликованных на портале стопкоронавирус.рф в пятницу.

В относительном выражении прирост количества выявленных случаев составил 1,03%.

Число летальных исходов из-за коронавируса в Москве за сутки возросло на 79 против 76 днем ранее, до 39 271 (1,6% от числа подтвержденных случаев).