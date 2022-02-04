Принято совместное заявление РФ и КНР о новой эпохе международных отношений

13:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай приняли совместное заявление "о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии". Документ опубликован в пятницу на сайте Кремля.

Президент РФ Владимир Путин находится с визитом в Пекине. У него проходят переговоры с председателем КНР Си Цзиньпином. Также российский лидер примет участие в качестве гостя в церемонии открытия XXIV зимних Олимпийских игр.