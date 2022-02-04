КНР поддерживает предложения РФ по формированию гарантий безопасности в Европе - заявление

13:05 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию гарантий безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", - указывается в документе.