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КНР поддерживает предложения РФ по формированию гарантий безопасности в Европе - заявление

13:05 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Китай относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Россией предложения по формированию гарантий безопасности в Европе. Об этом говорится в совместном заявлении РФ и КНР о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.

"Китайская сторона относится с пониманием и поддерживает выдвинутые Российской Федерацией предложения по формированию долгосрочных юридически обязательных гарантий безопасности в Европе", - указывается в документе.

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