Британскому премьеру пора прекратить пугать всех российской угрозой на Украине - Захарова

13:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Главе британского правительства следует прекратить распространять ложную информацию об угрозе российского вторжения на Украину. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.

"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил на официальной странице правительства в социальных сетях видеоролик, в котором лично рассказывает зрителям о российских войсках возле границы с Украиной и запугивает "очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения", - отметила она. - Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы".