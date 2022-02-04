Британскому премьеру пора прекратить пугать всех российской угрозой на Украине - Захарова
13:32 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Главе британского правительства следует прекратить распространять ложную информацию об угрозе российского вторжения на Украину. Об этом заявила в пятницу на брифинге директор Департамента информации и печати МИД России Мария Захарова.
"Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон разместил на официальной странице правительства в социальных сетях видеоролик, в котором лично рассказывает зрителям о российских войсках возле границы с Украиной и запугивает "очень реальными перспективами неминуемого российского вторжения", - отметила она. - Перестаньте всех запугивать, перестаньте распространять фейки и угрозы".
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