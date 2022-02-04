Путин и Шольц встретятся в Москве 15 февраля - Песков

13:20 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут переговоры в Москве 15 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"15-го будет визит господина Шольца в Москву", - сказал представитель Кремля. По его словам, предстоят "субстантивные двусторонние переговоры" лидеров и пресс- конференция по их итогам.