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НОВОСТИ

Путин и Шольц встретятся в Москве 15 февраля - Песков

13:20 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент РФ Владимир Путин и канцлер ФРГ Олаф Шольц проведут переговоры в Москве 15 февраля. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

"15-го будет визит господина Шольца в Москву", - сказал представитель Кремля. По его словам, предстоят "субстантивные двусторонние переговоры" лидеров и пресс- конференция по их итогам.

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