Сопредседатель СДПГ заявил, что положительная повестка в отношениях с РФ "отложена в долгий ящик"

14:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сопредседатель Социал- демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль выступил за пересмотр принципов "восточной" политики в духе Вилли Брандта (занимал пост канцлера ФРГ с 1969 по 1974 год) и высказал мнение, что положительная повестка в отношениях с Россией в настоящее время кажется недостижимой. Об этом он заявил в опубликованном в пятницу интервью агентству Рейтер.

"Я задаюсь вопросом, актуальная ли еще культивируемая десятилетиями концепция, основанная на стремлении добиться изменений в стране посредством укрепления переплетений и экономических отношений?" - сказал Клингбайль. Он утверждал, что якобы внутриполитическая ситуация в России в последние годы только ухудшилась. "Положительная повестка в отношениях с Россией, к сожалению, сейчас отложена в долгий ящик", - считает лидер СДПГ.