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Подмосковье – в топ-3 регионов, чьи спортсмены представят Россию на Олимпиаде в Пекине

13:31 04.02.2022

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Иллюстрация пресс-службы правительства Московской области
Сегодня в Пекине стартовали Олимпийские игры, которые будут идти до 20 февраля. Подмосковье – в топ-3 субъектов РФ, которые делегировали в сборную России больше всего спортсменов. Представители Московской области выступят в 9 видах спорта. Губернатор Андрей Воробьёв призвал поддержать наших атлетов.

«Путь к Олимпу, как и к любой вершине, всегда сложный. Его не пройти без характера, силы воли, преодоления себя. И, конечно – без поддержки тренеров, команды, близких. Наши ребята серьезно готовились, долго и упорно шли к участию в Играх. Результат – 27 спортсменов от Подмосковья в составе сборной страны, в шаге от заветных трофеев. Олимпийские лавры достанутся сильнейшим, но состязание с лучшими спортсменами мира – это уже высший пилотаж», – отметил Андрей Воробьёв.

Среди лидеров конькобежной сборной России, которая готовилась к Играм в Коломне, – Наталья Воронина и Елизавета Голубева из Подмосковья. Регион представляют также саночники, бобслеисты, фристайлисты и хоккеистки во главе с нападающей дмитровского «Торнадо» Анной Шохиной.

«Мы стараемся делать так, чтобы у нас в Подмосковье были условия для подготовки наших чемпионов, чтобы они могли тренироваться здесь, совершенствоваться. Только за последние 5 лет открыли 68 больших спортивных объектов – катков, бассейнов, спорткомплексов, – сказал губернатор. – За своих всегда болеешь по-особенному. Поэтому за наших ребят очень переживаем, завтра открываем 5 специальных фан-зон в парках и скверах, надеюсь, они чувствуют нашу поддержку даже за тысячи километров. Желаем успехов в Пекине и только побед!»

Фан-зоны разместятся в сквере «Юбилейный» в Химках, на набережной Павшинской поймы в Красногорске и в 3 парках – Малевича и им. Лазутиной в Одинцове, «Ёлочки» в Домодедове. Они будут работать ежедневно с 10 до 19 часов с 5 по 20 февраля.

Там можно будет поболеть за наших спортсменов, наблюдая за телетрансляциями на экранах. А по выходным посетителей ждут развлекательные программы: показательные выступления, мастер-классы, интеллектуальные квизы с памятными призами, хоккейные и конькобежные соревнования.

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