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НОВОСТИ

Песков исключил возможность того, что РФ организовала утечки ответа США и НАТО в СМИ

14:12 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль негативно оценивает утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в СМИ конфиденциального документа США с ответом на предложениями России по безопасности якобы несет Москва. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Относимся негативно. Не допускаем [такой возможности]. К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.

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