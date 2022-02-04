Песков исключил возможность того, что РФ организовала утечки ответа США и НАТО в СМИ

14:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Кремль негативно оценивает утверждения заместителя госсекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд о том, что ответственность за утечку в СМИ конфиденциального документа США с ответом на предложениями России по безопасности якобы несет Москва. Об этом заявил в пятницу журналистам пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Относимся негативно. Не допускаем [такой возможности]. К нашему сожалению, наши американские коллеги очень часто бывают уверены в том, что впоследствии оказывается неправдой", - сказал он, отвечая на вопрос ТАСС.