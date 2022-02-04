Россия и Китай против использования демократии для давления на другие страны - заявление

14:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Россия и Китай выступают против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в китайской столице.

"Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны", - говорится в документе.