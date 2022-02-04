Россия и Китай против использования демократии для давления на другие страны - заявление
14:32 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Россия и Китай выступают против использования отдельными государствами понятия демократии для оказания давления на другие страны. Об этом говорится в заявлении, принятом в пятницу президентом РФ Владимиром Путиным и председателем КНР Си Цзиньпином на встрече в китайской столице.
"Стороны уверены, что защита демократии и прав человека не должна использоваться как инструмент для оказания давления на другие страны", - говорится в документе.
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