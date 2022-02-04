Эрдоган утверждает, что договорился с Зеленским об организации его встречи с Путиным

15:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Президент Турции Тайип Эрдоган заявил, что достиг договоренности с президентом Украины Владимиром Зеленским об организации его встречи с российским лидером Владимиром Путиным.

"[У Москвы] был положительный отклик на наше приглашение посетить Турцию после возвращения господина Путина из Китая. Сейчас мы определимся с датой, потом, надеюсь, хотим провести встречу на высоком уровне, собрать вместе господина Путина и господина Зеленского. Наша договоренность с господином Зеленским достигнута в этом направлении, - приводит в пятницу слова Эрдогана телеканал "Си-эн-эн тюрк".