Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии

15:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост главы Центробанка Норвегии. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Эе-эр-ко со ссылкой на решение правительства страны.

В конце прошлого года генсек НАТО сообщил, что очень мотивирован приступить к работе в качестве главы норвежского ЦБ, однако в случае своего избрания не сможет занять этот пост, пока не истечет его мандат в НАТО.