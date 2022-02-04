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НОВОСТИ

Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии

15:12 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг займет пост главы Центробанка Норвегии. Об этом сообщила в пятницу телекомпания Эе-эр-ко со ссылкой на решение правительства страны.

В конце прошлого года генсек НАТО сообщил, что очень мотивирован приступить к работе в качестве главы норвежского ЦБ, однако в случае своего избрания не сможет занять этот пост, пока не истечет его мандат в НАТО.

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