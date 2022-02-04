Дефицит времени на готовку мешает 42% россиян перейти на здоровое питание

16:32 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Переходу 42% россиян на здоровое питание мешает отсутствие свободного времени. Об этом сообщается в результатах аналитики сервиса "Зарплата.ру", проведенном в период с 26 января по 2 февраля среди 1 670 россиян в возрасте от 18 до 55 лет.

Согласно результатам исследования, у россиян немало сдерживающих факторов для перехода на правильное питание: не хватает времени на приготовление полезных блюд 42% опрошенных , считают правильное питание слишком дорогим для себя - 24%, не нашли достаточно информации о пользе правильного питания - 9%, столкнулись со сложностями в выборе компании для покупки готовых боксов с полезной едой на каждый день - 7%.

Как показало исследование, 50% опрошенных всегда берут на работу еду из дома. Около 14% респондентов регулярно ходят на бизнес-ланчи в перерыве на обед, 23% - предпочитают питаться в столовой или в буфете компании, а доставку заказывают лишь 7% участников исследования.

Около 67% всех опрошенных выбирают комплексные обеды - сытные, но не ориентированные на пользу и диетичность. Предпочтения остальных разделились следующим образом: блюда, которые относятся строго к правильному питанию, - 12%, легкие перекусы - печенье, питательные батончики и так далее - 9%, фаст-фуд - 7%, вегетарианские продукты - 1%, веганские продукты - 1%

Задумываются о смене пищевых привычек до 50% всех респондентов. Из них 38% россиян не намерены отказываться от своих принципов в выборе обедов на работе в пользу правильного питания, в подавляющем большинстве это мужчины.

Что касается вкусовых предпочтений, большинство участников исследования любит подкрепиться на работе чем-то из привычной русской кухни - это 40% опрошенных. Европейские обеды нравятся 13% респондентов, 1% опрошенных устраивает себе трапезу с азиатскими блюдами, 44% - не видят особых отличий в кухнях разных стран.