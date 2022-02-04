Польша отправит первый транспорт с вооружением на Украину на будущей неделе - премьер

17:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша на следующей неделе начнет поставки вооружения на Украину. Об этом заявил в пятницу на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе пойдет первый транспорт за нашу восточную границу", - сказал он.