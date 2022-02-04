0
0
99
НОВОСТИ

Польша отправит первый транспорт с вооружением на Украину на будущей неделе - премьер

17:00 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Польша на следующей неделе начнет поставки вооружения на Украину. Об этом заявил в пятницу на брифинге премьер-министр республики Матеуш Моравецкий.

"Мы передаем на Украину оборонительное вооружение. Несколько десятков тысяч артиллерийских снарядов, а также минометы и гранатометы. Уже на следующей неделе пойдет первый транспорт за нашу восточную границу", - сказал он.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 04.02.2022
В "Паис" не подтвердили и не опровергли данные США об утечке ответа на предложения РФ
0
20
17:12 04.02.2022
В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры
0
83
16:32 04.02.2022
Дефицит времени на готовку мешает 42% россиян перейти на здоровое питание
0
132
16:12 04.02.2022
В Полтаве демонтировали памятник Суворову как "элемент советской агитации"
0
167
16:00 04.02.2022
В Лондоне заявили о "высокой степени уверенности", что РФ ищет повод напасть на Украину
0
176
15:50 04.02.2022
В Сбере объявили о нулевой терпимости к мисселингу
0
251
15:32 04.02.2022
Кровная месть, будучи традицией для Чечни, не соответствует законам РФ - Песков
0
269
15:12 04.02.2022
Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии
0
262
15:00 04.02.2022
Эрдоган утверждает, что договорился с Зеленским об организации его встречи с Путиным
0
267
14:32 04.02.2022
Россия и Китай против использования демократии для давления на другие страны - заявление
0
287

Возврат к списку