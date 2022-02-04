В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры

17:12 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия XXIV зимней Олимпиады проходит на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".

"XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил Си Цзиньпин.

Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине.