В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры
17:12 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия XXIV зимней Олимпиады проходит на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".
"XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил Си Цзиньпин.
Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине.
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