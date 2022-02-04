0
0
74
НОВОСТИ

В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры

17:12 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин объявил зимние Олимпийские игры в Пекине открытыми. Церемония открытия XXIV зимней Олимпиады проходит на Национальном стадионе, который также известен как "Птичье гнездо".

"XXIV зимние Олимпийские игры объявляю открытыми", - заявил Си Цзиньпин.

Китай во второй раз примет Олимпиаду. До этого страна была хозяйкой летней Олимпиады 2008 года, которая также проходила в Пекине.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

17:40 04.02.2022
В "Паис" не подтвердили и не опровергли данные США об утечке ответа на предложения РФ
0
36
17:00 04.02.2022
Польша отправит первый транспорт с вооружением на Украину на будущей неделе - премьер
0
122
16:32 04.02.2022
Дефицит времени на готовку мешает 42% россиян перейти на здоровое питание
0
141
16:12 04.02.2022
В Полтаве демонтировали памятник Суворову как "элемент советской агитации"
0
173
16:00 04.02.2022
В Лондоне заявили о "высокой степени уверенности", что РФ ищет повод напасть на Украину
0
183
15:50 04.02.2022
В Сбере объявили о нулевой терпимости к мисселингу
0
258
15:32 04.02.2022
Кровная месть, будучи традицией для Чечни, не соответствует законам РФ - Песков
0
276
15:12 04.02.2022
Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии
0
270
15:00 04.02.2022
Эрдоган утверждает, что договорился с Зеленским об организации его встречи с Путиным
0
275
14:32 04.02.2022
Россия и Китай против использования демократии для давления на другие страны - заявление
0
291

Возврат к списку