В 2022 году начнется добыча газа на месторождении Апшерон на Каспии - Алиев

18:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добыча газа на месторождении Апшерон в азербайджанском секторе Каспия начнется в течение 2022 года. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта "Южный газовый коридор".



"Надеемся, что в скором времени начнется добыча на одном из крупнейших газоконденсатных месторождений Апшерон, возможно даже, меньше чем за год", - сказал Алиев.



По его словам, на первом этапе на этом месторождении будет добываться 1,5 млрд куб. м газа в год. "Это небольшой объем. Но считаю, что для некоторых стран это значительный показатель. Это может покрыть и наши растущие потребности, а также обеспечить экспортные возможности", - добавил глава государства.



Алиев сообщил о планах своей страны нарастить в этом году добычу и экспорт газа, подчеркнув, что "есть большой потенциал, особенно сейчас, когда ситуация на газовом рынке нестабильна и цены постоянно меняются". Он отметил, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м. Наибольший их объем - более 1 трлн куб. м - приходится на месторождение Шах-Дениз. Кроме того, по его словам, имеются также крупные месторождения Бабек, запасы которого оцениваются в 400 млрд куб. м, и Умид - 200 млрд куб. м.



