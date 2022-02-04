0
0
32
НОВОСТИ

В 2022 году начнется добыча газа на месторождении Апшерон на Каспии - Алиев

18:30 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Добыча газа на месторождении Апшерон в азербайджанском секторе Каспия начнется в течение 2022 года. Об этом заявил президент Азербайджана Ильхам Алиев, выступая в пятницу на министерском заседании в рамках Консультативного совета проекта "Южный газовый коридор".

"Надеемся, что в скором времени начнется добыча на одном из крупнейших газоконденсатных месторождений Апшерон, возможно даже, меньше чем за год", - сказал Алиев.

По его словам, на первом этапе на этом месторождении будет добываться 1,5 млрд куб. м газа в год. "Это небольшой объем. Но считаю, что для некоторых стран это значительный показатель. Это может покрыть и наши растущие потребности, а также обеспечить экспортные возможности", - добавил глава государства.

Алиев сообщил о планах своей страны нарастить в этом году добычу и экспорт газа, подчеркнув, что "есть большой потенциал, особенно сейчас, когда ситуация на газовом рынке нестабильна и цены постоянно меняются". Он отметил, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м. Наибольший их объем - более 1 трлн куб. м - приходится на месторождение Шах-Дениз. Кроме того, по его словам, имеются также крупные месторождения Бабек, запасы которого оцениваются в 400 млрд куб. м, и Умид - 200 млрд куб. м.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

18:40 04.02.2022
Идею созыва "греческого" собора не подержит православный мир - РПЦ
0
99
17:40 04.02.2022
В "Паис" не подтвердили и не опровергли данные США об утечке ответа на предложения РФ
0
194
17:12 04.02.2022
В Пекине открылись XXIV зимние Олимпийские игры
0
220
17:00 04.02.2022
Польша отправит первый транспорт с вооружением на Украину на будущей неделе - премьер
0
249
16:32 04.02.2022
Дефицит времени на готовку мешает 42% россиян перейти на здоровое питание
0
245
16:12 04.02.2022
В Полтаве демонтировали памятник Суворову как "элемент советской агитации"
0
260
16:00 04.02.2022
В Лондоне заявили о "высокой степени уверенности", что РФ ищет повод напасть на Украину
0
260
15:50 04.02.2022
В Сбере объявили о нулевой терпимости к мисселингу
0
376
15:32 04.02.2022
Кровная месть, будучи традицией для Чечни, не соответствует законам РФ - Песков
0
378
15:12 04.02.2022
Генсека НАТО Столтенберга выбрали новым главой Центробанка Норвегии
0
346

Возврат к списку