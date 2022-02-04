В 2022 году начнется добыча газа на месторождении Апшерон на Каспии - Алиев
18:30 04.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
"Надеемся, что в скором времени начнется добыча на одном из крупнейших газоконденсатных месторождений Апшерон, возможно даже, меньше чем за год", - сказал Алиев.
По его словам, на первом этапе на этом месторождении будет добываться 1,5 млрд куб. м газа в год. "Это небольшой объем. Но считаю, что для некоторых стран это значительный показатель. Это может покрыть и наши растущие потребности, а также обеспечить экспортные возможности", - добавил глава государства.
Алиев сообщил о планах своей страны нарастить в этом году добычу и экспорт газа, подчеркнув, что "есть большой потенциал, особенно сейчас, когда ситуация на газовом рынке нестабильна и цены постоянно меняются". Он отметил, что подтвержденные запасы газа в Азербайджане составляют 2,6 трлн куб. м. Наибольший их объем - более 1 трлн куб. м - приходится на месторождение Шах-Дениз. Кроме того, по его словам, имеются также крупные месторождения Бабек, запасы которого оцениваются в 400 млрд куб. м, и Умид - 200 млрд куб. м.
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