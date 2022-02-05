Посол РФ назвал частью информационной войны "утечки" о подготовке РФ провокаций на Украине
10:00 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Утверждения США о подготовке РФ "операции под чужим флагом" на Украине являются частью информационной войны против России. Об этом заявил в пятницу посол РФ в США Анатолий Антонов, отвечая на вопрос издания "Ньюсуик".
"Эта ложь является частью информационной войны против России. Вашингтон уже несколько месяцев будоражит весь мир заявлениями о том, что Украина вот-вот станет жертвой "российской агрессии". Однако вышла незадача, поскольку никакого нападения нет", - констатировал глава российской дипмиссии. "Видимо, поэтому для пущей убедительности в ход пошли "утечки" неких разведданных с упомянутыми вами кощунственными и голословными обвинениями", - отметил Антонов.
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