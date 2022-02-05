В России пожарной охраной не прикрыты 10% населенных пунктов - МЧС
10:30 05.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Пожарные обеспечивают безопасность в 90% от всех населенных пунктов России, сообщили ТАСС в пресс-службе МЧС РФ.
"На территории Российской Федерации создано 85 территориальных и свыше 1,5 тыс. местных пожарно- спасательных гарнизонов. Их группировка сил и средств обеспечивает прикрытие более 90% от общего количества населенных пунктов, в которых проживает свыше 98% от общего количества населения", - сказали в министерстве.
За последние годы в России создано 12 пожарно- спасательных частей и депо, включая пожарно-спасательный центр. В 2022 году планируется построить еще четыре таких объекта.
В 2021 г. в России материальный ущерб от техногенных пожаров превысил 10 млрд рублей. Всего произошло свыше 365 тыс. возгораний, в которых погибли более 7,3 тыс. человек и примерно столько же пострадали.
Всего в России порядка 160 тысяч населенных пунктов.
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