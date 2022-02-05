Запад провоцирует напряженность, когда "любая искра" опасна - Песков об ошибке Bloomberg

12:30 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Ошибочная публикация агентства Блумберг о вторжении РФ на Украину демонстрирует, насколько опасна спровоцированная Западом напряженность. Такое мнение высказал ТАСС в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Вряд ли это могло быть провокацией, вряд ли это была провокация - здесь не следует преувеличивать", - сказал представитель Кремля, отметив, что само агентство уже принесло извинения за ложную публикацию.

"Но подобная ситуация демонстрирует, насколько опасна в целом подобная напряженность, которая царит и которая спровоцирована ежедневными агрессивными заявлениями, которые мы слышим из Вашингтона, из европейских столиц, из Лондона, потому что именно эти заявления, именно действия по стягиванию войск к нашим границам и так далее, именно действия по ежедневному, ежесуточному накачиванию Украины вооружениями - они ведут именно к такой напряженности, а во время такой напряженности любая искра чрезвычайно опасна", - подчеркнул Песков.