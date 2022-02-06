МОК старается решать проблемы, связанные с плохими условиями жизни в "ковидных" отелях
09:00 06.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
На плохие условия проживания в ковидных отелях во время Игр пожаловалась российская биатлонистка Валерия Васнецова, схожие претензии возникли у немецких спортсменов. Спортсмены отмечали, что на карантине они лишены доступа в интернет, доступа к тренажерам, жаловались на плохое качество еды.
«Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность, — сказал Дюби. — Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось».
НОВОСТИ
- 10:40 06.02.2022
- КНДР зарабатывает воровством криптовалют и развивает ядерное оружие - СМИ
- 10:20 06.02.2022
- Спутники Илона Маска мешают следить за опасными астероидами - ученые
- 10:00 06.02.2022
- Данные университета Хопкинса о заражении и смертях от COVID-19 в мире на 6 февраля, 2022
- 09:30 06.02.2022
- Что если бы мы сказали, что США могут взять Лондон за неделю? - Зампостпреда РФ при ООН
- 21:00 05.02.2022
- Журналисты "Дойче велле" приглашены участвовать в поездке Шольца в Москву - кабмин ФРГ
- 20:30 05.02.2022
- Литовский траулер сбросил тысячи мертвых рыб у берегов Франции - ТВ
- 20:00 05.02.2022
- Более 60% россиян сообщили, что не выбирали зарплатный банк - опрос
- 19:40 05.02.2022
- В Подмосковье заработали фан-зоны для олимпийских болельщиков
- 19:30 05.02.2022
- Российские саночники выбыли из борьбы за медали уже после первого заезда
- 19:00 05.02.2022
- Украина намерена на время отключиться от энергосистемы России - Die Welt
Комментировать
комментарии(0)
Комментировать