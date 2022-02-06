МОК старается решать проблемы, связанные с плохими условиями жизни в "ковидных" отелях

09:00 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Спортсмены, помещенные на карантин во время Олимпийских игр в Пекине, действительно столкнулись с плохими условиями проживания, однако оргкомитет и Международный олимпийский комитет (МОК) стараются максимально быстро их решить. Об этом журналистам сообщил исполнительный директор МОК Кристоф Дюби.

На плохие условия проживания в ковидных отелях во время Игр пожаловалась российская биатлонистка Валерия Васнецова, схожие претензии возникли у немецких спортсменов. Спортсмены отмечали, что на карантине они лишены доступа в интернет, доступа к тренажерам, жаловались на плохое качество еды.

«Почивать на лаврах нельзя, мы должны отслеживать такие ситуации, это наша обязанность, — сказал Дюби. — Нам действительно поступили жалобы в связи с неудовлетворительными условиями, и мы делаем все, чтобы этого не повторилось».