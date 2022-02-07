Сборная России поднялась на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине

07:52 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"

Сборная России после выступления фигуристов в командном турнире вышла на первое место в медальном зачете Олимпийских игр в Пекине.

В понедельник сборная России по фигурному катанию завоевала золотые медали в командном турнире. Второе место заняла команда США, третьими стали спортсмены из Японии.

Всего в активе российских спортсменов две золотые, две серебряные и две бронзовые награды.