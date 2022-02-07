Киев вновь направляет в зону конфликта в Донбассе призывников

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Командование вооруженных сил Украины направило в зону конфликта в Донбассе призывников срочной службы. Об этом 6 февраля заявили в Управлении Народной Милиции ДНР, ссылаясь на данные разведки.

«Не смотря на заявления военно-политического руководства Украины о том, что украинские призывники не будут выполнять задачи на Донбассе, отмечено прибытие в зону ответственности 25 воздушно-десантной бригады 40 украинских военнослужащих по призыву», – говорится в сообщении.

Согласно разведданным, эту группу прикомандировали в тыловые подразделения обеспечения и охраны, где ранее привлекались военнослужащие по контракту.

«Киевское командование планирует высвободить значительную часть людских ресурсов, задействованных в обеспечении и охране складов, командных пунктов, площадок с военной техникой и других тыловых объектов», - отметили в УНМ, добавив, что не исключают вероятности официального разрешения командованию ВСУ направлять призывников в Донбасс.

Напомним, по решению совбеза Украины от 28 августа 2014 года призванные в ВСУ и другие военные формирования срочники не должны привлекаться к выполнению боевых задач в районе проведения так называемой операции объединенных сил.