Российский дипломат ответил на заявления о готовности РФ к вторжению на Украину «на 70%»

09:05 Источник: Газета.Ru

Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский прокомментировал сообщения о том, что Россия готова к вторжению на Украину на 70%. Об этом зампостпреда написал на своей странице в Twitter.

«Еще один шедевр пропагандистской войны США. Неназванные представители администрации, нераскрытые источники, никаких доказательств. А как мы все видели, если ты открыто ставишь под сомнение такие фейки, то и ответа не получишь, и будешь заклеймен российским шпионом», — написал Полянский.

Ранее газета The Washington Post со ссылкой на источники из числа официальных лиц и сотрудников американской разведки писала, что РФ «стянула к границам Украины» около 70% сил и средств для крупномасштабного вторжения. По данным источников в разведке США, Россия подготовила 83 батальонные тактические группы, численностью около 750 военнослужащих в каждой. Газета.Ru