Байден считает, что в сближении РФ и КНР "нет ничего нового"
09:20 07.02.2022 Источник: Информационное агентство России "ТАСС"
Президент США Джо Байден заявил в воскресенье, что в сближении России и Китая "нет ничего нового". Об этом сообщил пресс-пул Белого дома.
"В этом нет ничего нового", - ответил американский лидер на вопрос одного из журналистов о том, "обеспокоен ли он сближением" Пекина и Москвы.
Президент РФ Владимир Путин 4 февраля посетил открытие Олимпиады в Пекине. В пятницу также состоялась его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином. Это первый визит российского лидера в Китай с начала пандемии коронавируса. В ходе переговоров на высшем уровне было принято совместное заявление Москвы и Пекина о международных отношениях, вступающих в новую эпоху, и глобальном устойчивом развитии.
Этот документ ряд американских СМИ расценил как знак поддержки Китаем России в случае возможного обострения ситуации вокруг Украины. Телеканал "Фокс ньюс", в частности, высказал предположение, что взамен РФ якобы пообещала выступить на стороне КНР, когда будет затрагиваться вопрос о Тайване.
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