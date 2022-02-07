Джонсон "ясно дает понять, что придется послать танковую дивизию, чтобы вытащить его с Даунинг Стрит" - соратник премьера
09:32 07.02.2022 Источник: Газета.Ru
Премьер Великобритании Борис Джонсон заявил своим союзникам, что он полон решимости держаться за власть, пишет газета Times.
Один из соратников Джонсона заявил, что тот «ясно дает понять, что придется послать танковую дивизию, чтобы вытащить его оттуда [с Дауининг Стрит]». При этом на Даунинг-стрит опасаются, что Джонсон находится в «опасной зоне», поскольку скоро может быть достигнут порог для голосования о недоверии правительству. Газета.Ru
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