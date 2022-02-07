В Госдуме предложили ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт

10:00

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил определить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного гражданина. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

«Прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учёта количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо», — говорится в обращении.