0
0
171
НОВОСТИ

В Госдуме предложили ограничить число оформляемых на одно лицо сим-карт

10:00 07.02.2022

Депутат Госдумы Олег Матвейчев предложил определить предельно допустимое количество мобильных телефонных номеров, оформляемых на одного гражданина. Копия письма на имя главы Минцифры Максута Шадаева есть в распоряжении RT.

«Прошу вас оценить целесообразность введения лимита: ограничить возможность оформления услуг мобильной связи на одно физическое лицо тремя сим-картами совокупно у всех операторов мобильной связи, а также рассмотреть возможность создания единой информационной системы мобильных операторов для реализации учёта количества телефонных номеров, оформленных на одно и то же лицо», — говорится в обращении.

Оставлять комментарии могут только авторизованные пользователи.

Вам необходимо Войти или Зарегистрироваться

Комментировать

комментарии(0)

Вы можете оставить комментарии.

Комментировать

Загрузка...

НОВОСТИ

11:20 07.02.2022
Неизвестные направили анонимные сообщения о "минировании" во все районные суды Москвы
0
19
11:05 07.02.2022
Разведка ДНР узнала о прибытии в Донбасс польских наемников - Басурин
0
21
11:00 07.02.2022
Папа Римский Франциск рассказал, что в детстве хотел стать мясником
0
67
10:32 07.02.2022
Сергий Романов передал из тюрьмы анекдот об отрицании Бога
0
130
10:20 07.02.2022
Анкаре нужно признать Крым российским - глава турецкой партии
0
152
10:05 07.02.2022
Боррель заявил, что Россия серьезно подготовилась к возможным санкциям
0
167
09:32 07.02.2022
Джонсон "ясно дает понять, что придется послать танковую дивизию, чтобы вытащить его с Даунинг Стрит" - соратник премьера
0
212
09:20 07.02.2022
Байден считает, что в сближении РФ и КНР "нет ничего нового"
0
199
09:05 07.02.2022
Российский дипломат ответил на заявления о готовности РФ к вторжению на Украину "на 70%"
0
258
09:00 07.02.2022
Олаф Шольц назвал тяжелыми переговоры между РФ и США по Украине
0
236

Возврат к списку